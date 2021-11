In Coppa Davis Sinner batte Galan e l'Italia vola ai quarti

AGI - L'Italia del tennis batte la Colombia 2-0 e approda ai quarti. Questo il verdetto dopo i primi due singolari della seconda sfida valida per il "Gruppo E" delle Coppa Davis, in corso sul veloce indoor del Pala Alpitur di Torino. Dopo il successo sofferto per 2-1 di Lorenzo Sonego su Nicolas Mejia (6-7, 6-4, 6-2), arriva in serata anche la vittoria di Jannik Sinner, n.10 ATP, su Daniel Elahi Galan (111) con il punteggio di 7-5, 6-0.