AGI - Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo riferisce il club inglese, il giorno dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo. Conte ha un contratto per un anno e mezzo fino al giugno 2023, con opzione per prolungare.

Stipendio complessivo da 15 milioni di sterline al lordo pari a quasi 18 milioni di euro, in pratica 900.000 euro al mese.

Si tratta della seconda esperienza in Premier League per Conte che aveva allenato il Chelsea dal 2016 al 2018. Il club londinese ha salutato l'ingaggio del 52enne ex tecnico di Juventus e Inter con un "Buongiorno Antonio" sul suo profilo Twitter.

"Sono estremamente felice di tornare ad allenare, e di farlo in un club di Premier League che ha l'ambizione di essere di nuovo protagonista", la prima dichiarazione di Conte, "non vedo l'ora di iniziare a lavorare per trasmettere alla squadra e ai tifosi la passione, la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto, come giocatore e come allenatore".

L'ex ct azzurro ha anche spiegato il mancato arrivo agli Spurs a giugno. "La nostra unione non è avvenuta perché la fine del mio rapporto con l'Inter era ancora troppo recente ed emotivamente troppo legata alla fine della stagione, quindi ho sentito che non era ancora il momento giusto per tornare ad allenare", ha affermato Conte, "ma l'entusiasmo contagioso e la determinazione di Daniel Levy nel volermi affidare questo incarico avevano già colto nel segno. Ora che l'occasione è tornata, ho scelto di coglierla con grande convinzione".

Il 'chief football officer' del Tottenham, Fabio Paratici, ha dedicato un saluto particolare al nuovo mister: "Siamo lieti di dare il benvenuto nel club ad Antonio. Il suo curriculum parla da solo, con una vasta esperienza e trofei sia in Italia che in Inghilterra. Conosco di prima mano le qualità che Antonio può portare a noi, avendo lavorato con lui alla Juventus, e non vedo l'ora di vedere il suo lavoro con il nostro gruppo di giocatori di talento".