Qatar 2022: Germania è la prima nazionale qualificata

AGI - La Germania è la prima nazionale, oltre a quella del Paese ospitante, a staccare il biglietto per la fase finale del Mondiale di calcio 2022 in Qatar.

La qualificazione è stata ottenuta battendo 4-0 la Macedonia del Nord a Skopje.

Nella classifica del gruppo J, quando mancano due partite alla fine del girone, la selezione guidata da Hans Flick ha 21 punti, otto in più della Romania, seconda in graduatoria.