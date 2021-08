A Tokyo l'Italia ha vinto nell'atletica le stesse medaglie d'oro degli Stati Uniti, cinque. L'ultima è svanita a favore degli azzurri in quella che è stata un'altra umiliazione per Team Usa. Perdere il primato nella velocità per gli americani è così difficile da accettare che il trionfo italiano nella staffetta 4x100 passa in sordina sui media specializzati