Un francobollo celebra l'Inter campione d'Italia

AGI - E' stato emesso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico il francobollo dedicato all’Inter, Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A. Lo comunica Poste Italiane.

Il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in cinquecentomila esemplari al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. Il bozzetto del francobollo è stato curato da Rita Fantini. La vignetta riproduce su un fondino con i colori nero e azzurro, caratteristici della squadra dell’Inter, la sagoma di un giocatore nell’atto di calciare un pallone; in basso, a sinistra, e in alto, a destra, sono riprodotti rispettivamente il logo dell’Inter e lo scudetto tricolore su cui campeggia il numero “19”.

Completano il francobollo le leggende “I M SCUDETTO”, “CAMPIONI D’ITALIA 2020/21”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso lo spazio Filatelia di Milano in Via Cordusio, 4 e presso gli Uffici Postali con sportello filatelico (69 in Lombardia e 7 a Milano), gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica, in formato A4 a tre ante, contente il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e una tessera filatelica, al prezzo di 18 euro.