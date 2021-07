Tokyo 2020, fioretto squadre donne, l'Italia è in finale per il bronzo

AGI - Italia in finale per il bronzo nella gara a squadre di fioretto femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le atlete azzurre, Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini, hanno perso con la Franca 45-43, dopo una rimonta delle atlete francesi.

Volpi, Batini ed Errigo, che al quarto assalto avevano un vantaggio di 11 punti, hanno ceduto nel finale. Fino al penultimo assalto l’Italia era in vantaggio di tre lunghezze ma nell’assalto finale Errigo è crollata incassando le stoccate della transalpina Thibus. La finale per il bronzo si svolgerà alle ore 18,30 di Tokyo, le 11,30 in Italia. Le azzurre se la vedranno con gli Usa, sconfitti dal Comitato olimpico russo per 42 a 45. (