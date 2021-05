Kobe Bryant nella Basketball Hall of Fame

AGI - “Kobe, ce l’hai fatta, sei nella Hall of Fame”. Il messaggio commovente di Vanessa, moglie di uno dei più grandi giocatori di basket di sempre, scomparso l’anno scorso, viene rilanciato di continuo da tutti i medi americani.

Lei, emozionata, in viola, il colore dei Los Angeles Lakers, con accanto un’altra icona, Michael Jordan, salito sul palco per farle coraggio.

Bryant è stato inserito ufficialmente nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, il pantheon dei più grandi di sempre. “Vorrei che lui adesso fosse qui”, ha detto Vanessa. “Lui e Gigi - ha aggiunto - meritavano di essere qui. Gigi sarebbe stata orgogliosa di vedere il padre celebrato nella Hall of Fame”.

Kobe, a 41 anni, e la figlia Gianna, detta Gigi, a 13, sono morti il 26 gennaio 2020 assieme a altre sette persone nell’elicottero precipitato a Calabasas, in California.

La tragedia aveva portato all’annullamento della cerimonia della Hall of Fame prevista per l’anno scorso. Ieri, in coincidenza con la fine della regular season della Nba, l’evento in onore del vincitore di cinque campionati, si è compiuto. “Baby - ha chiuso la moglie - il tuo duro lavoro alla fine ha pagato”.