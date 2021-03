Liverpool e Psg ai quarti di Champions. Dopo CR7 a casa anche Messi 

AGI - Il Paris Saint Germain si è qualificato per i quarti di Champions pareggiando 1-1 la gara di ritorno con il Barcellona in casa dopo il largo 4-1 dell'andata in Spagna. I catalani ci hanno provato con coraggio ma ad andare in vantaggio alla mezz'ora sono stati i francesi con il rigore trasformato da Mbappè (fallo di Leglet su Icardi segnalato dal Var. Messi al 37mo con un tiro da 30 metri ha pareggiato i conti ma lo stesso attaccante argentino ha fallito il rigore che nel recupero del primo tempo avrebbe potuto riaprire la sfida. Kurzawa stende Griezmann in area e dal dischetto la Pulce si fa respingere il tiro sulla traversa da Navas. Nella ripresa dominio sterile degli ospiti che non ripetono l'epica rimonta del 2017 ma almeno salvano l'onore aspettando la rifondazione con il nuovo presidente Laporta.

Successo anche per il Liverpool che accede ai quarti rifilando un altro 2-0 a Lipsia sul campo neutro di Budapest dopo quello dell'andata. Primo tempo equilibrato con occasioni da entrambe le parti, poi nella ripresa i Reds sbloccano con Salah al 25mo e Mane' chiude la partita al 29mo.