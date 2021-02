Il Verona ferma la Juve, Lazio battuta a Bologna

AGI - La Juventus si fa riprendere dall'Hellas Verona e non riesce ad andare oltre un 1-1 nella sfida del Bentegodi. Non basta il solito Cristiano Ronaldo alla squadra di Pirlo, che lascia per strada due punti pesanti nella corsa ai piani alti, considerando anche il big match di domani sera tra Roma e Milan. Per la squadra di Juric va a segno Barak, sempre più decisivo in questo scorcio di stagione.

La Lazio non riesce a rialzare la testa dopo la brutta nottata europea con il Bayern, cadendo anche nella trasferta di Bologna per 2-0. Gran successo per la formazione di Mihajlovic, che s'impone grazie alle reti di Mbaye e Sansone dopo il rigore fallito da Immobile. Secondo ko nelle ultime tre per i capitolini, apparsi stanchi e un po' appannati dopo le fatiche di Champions: il rischio ora è di veder allungare le rivali davanti in classifica.

Sfumano infine, con un 2-2, i tre punti per il Parma che sul campo dello Spezia chiude il primo tempo in vantaggio di due gol e poi si fa recuperare nella seconda frazione di gioco.