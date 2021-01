L'Alto Adige non aprirà gli impianti sciistici il 18 gennaio

AGI - In Alto Adige non ci sarà una via autonoma in merito all'apertura degli impianti di risalita e quindi lunedì 18 gennaio la stagione sciistica non inizierà (nemmeno per i residenti) come aveva annunciato martedì 12 il governatore Arno Kompatscher. La decisione di non aprire gli impianti è stata presa dagli esercenti funiviari altoatesini.

La decisione è legata al rischio di non ottenere i ristori. In Alto Adige la curva dei contagi resta alta come la pressione sugli ospedali. Il dietrofront è anche alla nuova colorazione delle regioni con la provincia di Bolzano che da domani potrebbe diventare arancione. Nella giornata di domani è attesa una nuova ordinanza provinciale del governatore Arno Kompatscher.