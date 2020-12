Qatar 2022: l'Italia nel girone con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

AGI - L'Italia nelle qualificazioni per i mondiali del Qatar del 2022 è finita nel girone C, composto da un totale di cinque squadre. I sorteggi in corso a Zurigo hanno assegnato nel girone dell'Italia la Svizzera, l'Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania.

"Siamo ancora a quattro mesi dall'inizio delle qualificazioni ed è quindi prematuro commentare ma sicuramente la Svizzera è una squadra ostica che incontreremo anche agli europei e sarebbe potuta stare tra le teste di serie". È il commento del commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini, su Sky sport 24.

"Le altre squadre sono più abbordabili - ha detto Mancini - sono comunque tutte partite da giocare e le partite vanno affrontate tutte con la massima concentrazione, sempre".