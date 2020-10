Juve-Napoli non si gioca, è scontro sul Covid

AGI - Juve-Napoli, il big match della terza giornata di campionato in programma stasera alle 20,45, rischia di essere giocato a colpi di carte bollate anziché sul terreno dell'Allianz Stadium. Il Napoli ha fatto sapere che i suoi giocatori non partiranno per Torino e resteranno in isolamento fiduciario, come disposto dalle Asl partenopee in seguito alle positività al Covid di Zielinski ed Elmas.

Per gli azzurri si profila quindi una sconfitta 3-0 a tavolino, considerando che la Lega di Serie A ha confermato data e orario della partita. Nelle prossime ore il Napoli andrà in ritiro a Castel Volturno, dove staff e giocatori trascorreranno la quarantena alloggiando nell'hotel adiacente il centro sportivo. Nessuno potrà tornare a casa dopo gli allenamenti e nella giornata di lunedì tutti si sottoporranno a un nuovo tampone. Dopo lo stop alla partenza da Capodichino, il club campano aveva chiesto per mail una specifica sul provvedimento e il Gabinetto della Regione Campania ha confermato che per isolamento fiduciario si intende anche l'impossibilità di spostamenti dal luogo di isolamento, ha riferito Sky.

Il timore delle autorità sanitarie era che la trasferta a Torino potesse replicare quella del Genoa al San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso alla partita e che ha fatto altri positivi tra i rossoblù e nel Napoli. Si tratta di una situazione che non è prevista dal Protocollo Figc e quindi la decisione spetta all'autorità sanitaria nazionale o locale. Lo stesso ministero della Salute ha precisato che le misure di isolamento in caso di positività al Covid-19 sono affidate alle Asl e quindi di competenza regionale.

Sul piano sportivo il Napoli, salvo ripensamenti della Lega, rischia la sconfitta 3-0 a tavolino ma ovviamente potrà presentare ricorso adducendo cause di forza maggiore. La Juventus, da parte sua, ha dato seguito a quanto preannunciato: ha svolto regolarmente la rifinitura del mattino e stasera si presenterà allo stadio per attendere le 21.30, 45 minuti oltre il fischio di inizio, quando in assenza del Napoli verrà fischiato il fischio finale.