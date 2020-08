È ufficiale Koeman alla guida del Barcellona per due anni

AGI - "Benvenuto a casa Ronald Koeman": il Barcellona annuncia così su Twitter l'ufficializzazione dell'ingaggio dell'olandese sulla panchina blaugrana.

Il tecnico ha risolto il contratto da Ct della nazionale olandese e ha firmato un biennale fino al 2022 con il Barça.

A Barcellona Koeman è considerato un 'eroe': nel 1992, la squadra catalana vinse con lui in difesa (con licenza di far gol) la prima coppa dei Campioni. Il Barcellona ha postato la sua punizione dell'1-0 sulla Sampdoria in finale a 8 minuti dalla fine dei supplementari.

Nei sondaggi fra i tifosi, comunque, da tecnico suscita qualche perplessità, non avendo ancora vinto nulla né con i club né con la nazionale. (AGI)