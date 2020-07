AGI - Trenta volte l'XTERRA Italy in 30 giorni. Emanuele Iannarilli compie l'impresa ed entra così di diritto nel gotha del cross triathlon mondiale conquistando il record del mondo di disciplina: in trenta giorni ha percorso la distanza che separa Roma da Amsterdam (1275 km) per un dislivello pari a quasi 6 volte l'Everest (52.000 mt) e un dispendio energetico massimo (circa 4500 Kcal al giorno).

© Foto di Tamara Vecchione



Emanuele Iannarilli conquista il record del mondo nel cross triathlon



Ex consulente finanziario, atleta endurance con all'attivo partecipazioni a gare internazionali (molte delle quali del circuito XTERRA) ha affrontato il suo 30for30, un'impresa mai provata prima sulla quale Emanuele ha messo la firma e che si è chiusa oggi con successo sulle rive del Lago di Scanno, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Cos'è il cross triathlon

Nuoto, corsa e mountain bike sono le tre discipline che contraddistinguono il triathlon, ma basta aggiungere salite impegnative per trasformarlo nel cross triathlon, una delle discipline più dure al mondo, resa particolarmente nota da XTERRA, il circuito di gare internazionale piu' famoso che a Scanno, da 7 anni, porta la sua tappa più difficile.

Ogni giorno Emanuele ha percorso 1.5 km a nuoto nelle acque che del lago, 30 km di bici e 11 km di corsa arrampicandosi tra pendii, boschi e perfino lungo le scalinate e le strette stradine del borgo.