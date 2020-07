La Roma stende il Brescia, 3-0 al Rigamonti

AGI - Altra vittoria preziosissima per la Roma, che espugna Brescia e si prende 3 punti pesanti per la corsa all'Europa, soprattutto perchè domani ci sarà lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Al Rigamonti finisce 3-0 grazie alle reti di Fazio, Kalinic e Zaniolo. Momentaneo +3 sui partenopei per la squadra di Fonseca, mentre la formazione di Lopez resta penultima a quota 21 punti.

I padroni di casa partono con il piglio giusto e dopo una manciata di secondi spaventano già Mirante con un sinistro velenoso di Torregrossa, terminato a lato di pochissimo. La risposta giallorossa è affidata ad una conclusione potente ma centrale di Veretout, bloccata in due tempi da Andrenacci. La squadra di Fonseca tenta di prendere il comando delle operazioni, spaventando piu' volte i biancoblu soprattutto da palla inattiva, creando buone opportunità ma senza sfruttarle. Alla mezz'ora Kalinic non approfitta di un ottimo cross di Bruno Peres, sparando alto di testa da posizione molto invitante; qualche istante piu' tardi, invece, Carles Perez incrocia troppo il mancino davanti ad Andrenacci fallendo l'1-0. Soltanto ad inizio ripresa la Roma riesce a sbloccare il risultato: ennesima palla inattiva, Fazio calcia in mischia e sorprende il portiere bresciano, che devia ma non trattiene la sfera che oltrepassa la linea.

Il Brescia non ci sta e tenta l'immediata reazione sfiorando il pari con Mangraviti, che non inquadra lo specchio con un colpo di testa da corner, gettando al vento un'ottima chance. Al 62' arriva il raddoppio giallorosso: palla deliziosa di Carles Perez per Kalinic, che controlla e batte Andrenacci per il 2-0. La squadra di Lopez non riesce piu' a reagire e al 74' incassa il 3-0 firmato Nicolo' Zaniolo, al primo sigillo dopo il rientro dal brutto infortunio. Nel finale Mirante salva il gol della bandiera locale con un intervento su Torregrossa, dall'altra parte invece Dzeko colpisce prima una traversa e poi si mangia il poker calciando sul palo dopo aver superato il portiere.