Paura per Cristiano Ronaldo: la mamma Dolores Aveiro, 65enne, è stata ricoverata d'urgenza nella notte per un ictus ischemico. La donna - si apprende dai media portoghesi - è nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Doctor Nelio di Mendonca de Funchal in Portogallo.

La madre di CR7 è cosciente e in condizioni stabili, ma la situazione andrà monitorata con attenzione nelle prossime ore.