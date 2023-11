AGI - Jorge Martin su Ducati Pramac vince la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e si riavvicina prepotentemente in classifica a Francesco Bagnaia, arrivato quinto al traguardo con la Ducati Lenovo. La differenza tra i due ora è di soli 7 punti, con la delicatissima gara da disputare domenica e poi l'ultimo appuntamento a Valencia che sarà quello decisivo per la consegna del titolo iridato.

Il secondo posto in terra araba lo centra un ottimo Fabio Di Giannantonio con la Ducati Gresini, mentre sul gradino piu' basso del podio ci sale il connazionale Luca Marini con la Ducati Mooney VR46.

"Sapevo di essere forte e avere un grande potenziale per vincere. Avevo un ottimo passo, ho fatto bene e l'importante era vincere per recuperare punti in classifica. Domani però sarà ancora più importante". Si esprime cosi' un felicissimo Jorge Martin dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar. Lo spagnolo ha rinviato ufficialmente il discorso Mondiale all'ultimo appuntamento di Valencia, trovandosi ora solo a -7 dal leader Francesco Bagnaia.

Sul podio anche la coppia italiana Luca Marini-Fabio Di Giannantonio: "Ho avuto qualche problemino al via e non è stato facile rimontare. Martin andava davvero veloce - sottolinea il pilota della Ducati Gresini secondo al traguardo - Ho cercato di risparmiare qualcosa sulle gomme e alla fine ci ho provato fino in fondo. Il podio è ottimo e speriamo di ripeterci anche domani".

Un po' più amaro invece il pilota della Ducati Mooney VR46, partito dalla pole position: "Nonostante l'ottima qualifica sentivo che mancava qualcosa e quindi ho cercato di spingere per provare subito a prendere il largo, ma gli altri sono stati più veloci. Sono comunque contento del risultato, ma bisogna migliorare qualcosa per la gara di domani"