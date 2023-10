Martin ha vinto il MotoGp del Giappone. Bagnaia secondo

AGI - Neanche la pioggia rallenta la corsa di uno scatenato Jorge Martin. Sotto il diluvio di Motegi viene disputata poco più di metà gara, annullata poi successivamente dopo un tentativo di ripartenza a causa delle condizioni troppo estreme e pericolose per i piloti.

Secondo arriva Francesco Bagnaia con la Ducati, terzo Marc Marquez con la Honda. In virtù del punteggio pieno assegnato, lo spagnolo della Pramac si porta a soli 3 punti di distanza dalla vetta della classifica occupata ancora dall'azzurro.

Qualche istante prima della partenza inizia a piovere e, neanche terminato il primo giro, si fermano praticamente tutti a cambiare moto per montare gomme da bagnato. Martin esce davanti a tutti, ma un piccolo errore nel corso del terzo giro lo costringe a perdere una manciata di posizioni. In testa ci va Aleix Espargaro, ma in poche tornate lo spagnolo della Ducati Pramac risale la china e si riprende la leadership trascinandosi dietro Bagnaia e Marquez.

Con il passare dei giri l'intensità della pioggia aumenta e praticamente a metà gara viene sventolata bandiera rossa. Successivamente la direzione gara prova a organizzare una nuova partenza, ma le condizioni del tracciato portano alla conclusione anticipata della gara.

Pecco: "Una gara troppo pericolosa"

"Ero convinto di poter fare ancora bene. Quando ha iniziato a piovere ho cercato di vedere anche le mosse degli altri e ho deciso di fermarmi per cambiare gomme. Dopo il pit-stop c'è stata un po' di confusione, non sapevo bene in che posizioni fossi, ma sentivo di avere un gran feeling con la moto e sono tornato davanti. Sono felice di quest'altra vittoria" dice Jorge Martin

"È il primo podio per me sotto la pioggia, sono molto contento. La situazione era molto rischiosa, magari avrei potuto anche vincere ma va bene così. Jorge ha guadagnato altri punti ma sono comunque felice", ha detto l'azzurro a fine gara. Terzo posto per Marc Marquez su Honda: "Mi sono divertito, quando ha iniziato a piovere con più intensità ho attaccato di più e aumentato il passo. Poi però alla fine c'era troppa acqua in pista per continuare a correre", ha dichiarato lo spagnolo.