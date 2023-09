Pole per Bezzecchi al Gran Premio d'India, Bagnaia al terzo posto

AGI - Marco Bezzecchi partirà in pole position nel Gran Premio d'India, 13esimo appuntamento (su 20) del motomondiale della motoGp in programma domani sul circuito di Buddh. Il pilota italiano della Mooney VR46, girando in 1'43"947, ha preceduto nelle qualifiche lo spagnolo della Prima Pramac Jorge Martin (+0"043) ed il connazionale della Ducati, nonché campione del mondo in carica e leader della classifica assoluta, Francesco Bagnaia (+0"256).

Luca Marini (Mooney VR46), ieri il più veloce nelle libere, inaugura la seconda fila con il quarto crono (+0"268) davanti agli spagnolo della Repsol Honda Joan Mir (+0"507) e Marc Marquez (+0"522).

Chiudono la top ten i francesi Joan Zarco (Prima Pramac, +0"568), Fabio Quartararo (Yamaha, +0"777) e gli spagnoli dell'Aprilia Maverick Vinales (+0"794) e Aleix Espargaro (+0"803). Alle 12 italiane la Sprint Race.

"Sono stati giorni molto difficili per me per la scomparsa di Filippo Momesso: abbiamo fatto le minimoto insieme e per me e' davvero speciale. Dedico un pensiero alla sua famiglia. Sono contento perche' ieri ho faticato un po' nel pomeriggio. Oggi mi sono sistemato. Fa caldo e sarà dura. Sprint? Mi sento abbastanza bene: la mano va bene quando corro in moto. Sono soddisfatto del lavoro fatto. Sarà fondamentale partire forte". Lo ha dichiarato il pole-man Marco Bezzecchi (Ducati Team Mooney), al termine delle qualifiche di Moto GP del Gran Premio d'India, sul circuito di Buddh.