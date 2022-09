Il trionfo di Francesco Bagnaia nel Gran Premio di Misano

AGI - Francesco Bagnaia cala il poker e trionfa anche nel Gran Premio di Misano, prendendosi la sesta vittoria stagionale e quarta consecutiva. Alle spalle del pilota Ducati ufficiale, al termine di un testa a testa entusiasmante, si piazza il futuro compagno di squadra Enea Bastianini (Ducati Gresini), che va a completare una splendida doppietta azzurra sul circuito casalingo.

Completa il podio lo spagnolo Maverick Vinales in sella alla sua Aprilia, quarto invece un ottimo Luca Marini. Quinto posto per il leader del mondiale Fabio Quartararo, che però ora vede accorciare Bagnaia a -30 punti, con l’italiano che scavalca Aleix Espargaro (sesto) al secondo posto nella graduatoria generale.

Bagnaia parte a fionda e guadagna subito due posizioni, mettendosi immediatamente a caccia di Bastianini e Miller, con l’australiano che cade nel corso del secondo giro rovinando il suo weekend. ‘Pecco’ è scatenato e si prende la testa della corsa attaccando Bastianini, superato anche da Vinales e insidiato da Marini, che completa il pacchetto dei quattro in lotta per il podio.

Leggermente più staccato e più in difficoltà il leader del mondiale Quartararo, mentre Aleix Espargaro gira in sesta posizione senza dar mai la sensazione di avere ritmo. Davanti continua la lotta serratissima tra Bagnaia e Vinales, lo spagnolo però dal 20esimo giro molla la presa e Bastianini ne approfitta per riprendersi il secondo posto e mettersi all’inseguimento del futuro compagno di squadra. Gli ultimi giri sono da fiato sospeso, ‘Bestia’ ci prova fino alla fine guidando al limite, ma ‘Pecco’ si difende d’autorità e si mette in tasca un altro successo pesantissimo.

"È bellissimo vincere qui, sono molto felice di questo successo dopo esser partito dalla quinta posizione. Non è stato per niente facile, all'inizio facevo fatica con il grip poi man mano che la benzina diminuiva le sensazioni miglioravano. Alla fine ho spinto tantissimo perché Enea (Bastianini, ndr) era lì e ci ha provato fino al taglio del traguardo" dice Bagnaia dopo il trionfo.

"Sono contento di questo risultato, non è arrivato il successo ma il podio va benissimo comunque. Ho cercato di vincere fino all'ultimo, ma Pecco (Bagnaia, ndr) è stato incredibile e non ha mollato un centimetro. Non avevo molta fiducia all'inizio, ma giro dopo giro sentivo che la moto migliorava. Sono davvero felice per la squadra, per i tifosi e per tutta la gente che mi e' vicino" commenta da parte sua Bastianini al termine del Gran Premio in cui si è piazzato al secondo posto, di un soffio alle spalle del connazionale e futuro compagno di squadra Bagnaia.

"Sono molto felice, soddisfatto e fiero di questo risultato. Spettacolare di fronte al pubblico italiano e ai fan dell'Aprilia. Dobbiamo continuare a lavorare tanto, congratulazioni a Bagnaia e Bastianini che hanno fatto una gara fantastica, non sono riuscito a stargli dietro" dice Maverick Vinales, giunto terzo.