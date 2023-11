Hamilton-Verstappen, lo scontro infinito di scena in Brasile

AGI - A due anni dalla loro epica battaglia per il titolo mondiale 2021, Lewis Hamilton e Max Verstappen sembrano pronti a scontrarsi, o a essere di nuovo vicini, al Gran Premio di San Paolo di questo fine settimana. Dopo essere arrivato secondo in pista dietro al tre volte campione della Red Bull ad Austin e in Messico, la Mercedes spera che Hamilton possa ottenere una vittoria in Brasile, come fece il suo compagno di squadra George Russell 12 mesi fa ottenendo il suo primo successo in una doppietta.

Ma sanno che Verstappen non rinuncerà a nulla in termini di impegno o ritmo mentre cerca di continuare la sua serie di vittorie da record sul suggestivo circuito di Interlagos. L'ultima vittoria della Mercedes è arrivata in Brasile con Russell l'anno scorso, mentre da allora la Red Bull ha ottenuto 19 vittorie, 17 di Verstappen e due di Sergio Perez, in una serie di successi senza precedenti interrotta solo da un solitario trionfo di Carlos Sainz per la Ferrari a Singapore.

Russell vinse anche lo sprint lo scorso anno mentre Hamilton, con una brillante corsa in campo, vinse il Gran Premio del 2021. Con la squadra che ha vinto sei delle ultime otto gare a Interlagos, la fiducia generale è alta questo fine settimana. "Andiamo lì sapendo di avere una buona macchina e credendo che se mettiamo tutte le nostre possibilità in fila allora potremo avere un fine settimana molto forte", ha detto il capo del team Mercedes Toto Wolff.

Hamilton è d'accordo, suggerendo: "I prossimi due saranno molto vicini, ma sono sicuro che Max otterrà 18 o 19 quest'anno". Hamilton, tre volte vincitore in Brasile, è stato davvero competitivo nelle ultime due gare, anche se è stato squalificato in Texas, e con il forte sostegno di un paese che lo ha adottato come brasiliano onorario, è sicuro di fare tutto il possibile per ripagare i tifosi che lo considerano uno di loro in assenza di un pilota brasiliano.