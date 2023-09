Verstappen vince in Giappone, alla Red Bull il mondiale costruttori

AGI - Max Verstappen ha trionfato in Giappone davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Nando Norris. La Ferrari di Leclerc ha concluso la gara al quarto posto.

Con ben sei gare d'anticipo sulla fine del campionato del mondo, il team Red Bull Racing si è così laureato campione del mondo costruttori 2023. Decisivo è statoproprio il primo posto di Verstappen. Alla scuderia austriaca bastava fare un punto più della Mercedes per assicurarsi il sesto titolo mondiale a squadre, dopo il poker calato tra il 2010 e il 2013 e il trionfo dello scorso anno.

© Peter Parks/ AFP Il Gp di Singapore

Dietro il campione del mondo, che partiva in pole position, le McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri, al suo primo podio in carriera. Quarta la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, quinto il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), sesta l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz.

Settimo posto per l'altra Mercedes, quella del britannico George Russell. Ottavo lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin), nona e decima piazza per le Alpine dei francesi Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

Il pilota: "Un weekend incredibile"

"È stato un weekend incredibile, vincere qui è grandioso. La macchina ha funzionato con ogni mescola, ringrazio tutti coloro che lavorano con me. Solo in partenza ho avuto troppo spinning poi la gara è stata tranquilla", ha affermato Verstappen.

"Dietro questo successo c'è tanto lavoro. Ringrazio tutti i componenti di questa squadra fantastica", ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull, "serviva un lavoro incredibile per raggiungere questi risultati straordinari. Perez? Ha consumato l'ala interiore, non è stato un GP buono per lui, nel complesso, ma anche Sergio ha avuto un ruolo importante per la nostra vittoria. È fantastico vincere un campionato del mondo costruttori".