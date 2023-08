Verstappen vince anche in Olanda. Nono successo consecutivo

AGI - Ennesimo successo, il nono consecutivo, per Max Verstappen che vince davanti al suo pubblico nel Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort.

Una corsa funestata dalla pioggia battente che ha costretto gli organizzatori a imporre lo stop ai piloti al 64esimo giro, complice anche l'impatto contro un muro del pilota dell'Alfa Romeo Guanyu Zhou. Alonso su Aston Martin è arrivato secondo precedendo il pilota di Alpine, Gasly.

Quarto Perez (Red Bull) e quinto Sainz (Ferrari). Giornata da dimenticare per Leclerc, l'altro pilota della Rossa, costretto al ritiro per un problema alla macchina al 41esimo giro dopo un contatto al via con Piastri.

Il due volte campione del mondo, scattato dalla pole, era al comando quando i commissari di gara hanno esposto la bandiera rossa e ha poi difeso senza problemi la leadership nei giri finali: successo numero 46 in carriera per Verstappen, il nono di fila (eguagliato il record di Vettel del 2013), l'11esimo su 13 Gp disputati in questo 2023 con l'olandese sempre più avviato verso il tris iridato.

Questa la classifica piloti dopo la gara del Gran Premio d'Olanda, tredicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1.