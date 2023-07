Verstappen vince il Gp del Belgio. Perez secondo, Leclerc terzo

AGI - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Belgio davanti al compagno della Red Bull, Sergio Perez. Buon terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, che era partita in pole, mentre la rossa di Carlos Sainz si è ritirato per le conseguenze di un contatto con la McLaren di Oscar Piastri al secondo giro. Per l'olandese campione del mondo è l'ottava vittoria di fila, la dodicesima consecutiva per la Red Bull che batte così il record della McLaren del 1988.

Leclerc: "Weekend positivo"

"È stato un weekend piuttosto positivo per noi della Ferrari, soprattutto in termini di passo, mi dispiace però per Sainz". Così, al termine del Gp del Belgio, Charles Leclerc. "Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, comunque. Verso fine gara mi hanno detto di tenere sotto controllo il carburante e questo mi ha frenato un po': peccato perché, ripeto, il passo gara era buono", ha aggiunto il monegasco della Ferrari.