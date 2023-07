Verstappen vince (anche) il Gp d'Ungheria

AGI - Max Verstappen vince il Gran Premio di Ungheria, con una gara iniziata subito al massimo per il campione iridato con il sorpasso al via concretizzato ai danni di Lewis Hamilton. Il numero 1 della Red Bull è stato seguito sul podio dalla McLaren di Lando Norris e dall'altra Red Bull di Sergio Perez. Quarta invece la Mercedes di Lewis Hamilton, che nonostante la pole position ottenuta nelle qualifiche del sabato di Budapest non è riuscito a salire sul podio.

In penombra, invece, entrambe le Ferrari, che chiudono in settima e ottava posizione rispettivamente con Charles Leclerc, penalizzato anche di 5 secondi, e Carlos Sainz. Quinta la McLaren di Oscar Piastri, seguita dalla Mercedes di George Russell, autore di una bella rimonta partita dalla diciottesima casella in griglia. A completare la top ten, in nona e decima posizione, le due Aston Martin guidate da Fernando Alonso e Lance Stroll.

Gp d'Ungheria

"Nonostante la seconda posizione sono riuscito a sorpassare Hamilton con un'ottima partenza". Queste le parole di Max Verstappen, pilota della Red Bull in seguito alla vittoria conquistata nella gara del Gran Premio di Ungheria.

"Ho fatto un ottima partenza - ha esordito Verstappen -, prendendo l'interno e conquistando la posizione su Hamilton alla prima curva. Questo weekend è stato un po' una sofferenza, ma in gara abbiamo gestito bene tutte le mescole con una macchina che si è dimostrata davvero veloce. Le ultime due stagioni sono state incredibili per noi, cosi' come il lavoro di tutto il team che mi dà lo slancio per fare meglio a ogni gara".