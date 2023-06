Verstappen domina e vince il Gran Premio del Canada

AGI - Max Verstappen domina e vince anche il Gran Premio del Canada, centrando la quarta vittoria consecutiva e sesta stagionale in otto gare disputate. In carriera fanno 41 successi, gli stessi ottenuti da una leggenda come Ayrton Senna. Il pilota della Red Bull resta in testa dall'inizio alla fine, tagliando il traguardo in solitaria e ipotecando già il terzo titolo mondiale di fila. Secondo posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso, mentre chiude il podio la Mercedes di Lewis Hamilton.

Ferrari che prendono la bandiera a scacchi in quarta e quinta posizione, rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz, limitando i danni di una qualifica certamente non positiva (partivano 10 e 11 ). Sesta posizione invece per l'altra Red Bull di Sergio Perez, ritirata la Mercedes di George Russell.

Verstappen parte molto bene e difende senza troppi problemi la prima posizione, mentre subito dietro un reattivo Hamilton beffa Alonso e si prende la seconda piazza. In mezzo al gruppo Leclerc è bravo a sopravanzare Albon, Sainz invece dà vita e vince un bel duello con Perez riprendendosi la propria posizione dopo aver subito un sorpasso nelle prime curve.

Il primo colpo di scena della gara arriva nel corso del 12 giro, quando Russell, fino a quel momento quarto in classifica, picchia la sua Mercedes contro il muro forzando l'entrata della Safety Car. Davanti si fermano tutti per la prima sosta montando gomme dure, mentre le due Ferrari, salendo rispettivamente in quarta e quinta piazza, sono le uniche monoposto in pista a continuare su gomma media.

Al ventiduesimo giro Alonso supera Hamilton e si riprende la seconda posizione persa in partenza, dietro invece di fatto non succede nulla di particolarmente rilevante. A 15 giri dalla fine Russell, che paga l'incidente della prima parte di gara, è costretto a ritirare la sua Mercedes chiudendo il weekend canadese senza punti. Prima della bandiera a scacchi le posizioni davanti non cambiano: vince Verstappen davanti ad Alonso ed Hamilton.