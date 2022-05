Il diluvio ha fermato il Gran Premio di Monaco

AGI - Bandiera rossa a Montecarlo: il Gran Premio di Monaco, almeno per il momento, non prenderà il via per le avverse condizioni meteorologiche. Piove tantissimo sul circuito e, dopo un paio di giri di formazione alle spalle della Safety Car, la direzione gara ha deciso di sospendere la partenza e ritardarla fin quando la pioggia non diminuirà. Tutte le monoposto sono rientrate ai box in attesa di ulteriori novità.