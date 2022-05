Al Gran Premio di Monaco le Ferrari di Leclerc e Sainz partiranno in prima fila

AGI - Terza pole position consecutiva e quinta stagionale per Charles Leclerc, che scatterà dalla prima casella in griglia del Gran Premio casalingo di Monaco.

L'idolo del principato firma un super tempo in 1'11''376, lasciandosi alle spalle il compagno di scuderia Carlos Sainz, per una prima fila tutta rossa a Montecarlo.

Terzo tempo per Perez su Red Bull, protagonista di un crash all'ultimo tentativo che ha interrotto la sessione a 30 secondi dal termine, coinvolgendo anche lo spagnolo della Ferrari.

Quarto partirà il leader del mondiale Max Verstappen, davanti ad un ottimo Lando Norris su McLaren. Sesto Russell e solo ottavo Hamilton, apparsi entrambi più in difficoltà con la Mercedes.

Di seguito la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo: 1 Leclerc, 2 Sainz, 3 Perez, 4 Verstappen, 5 Norris, 6 Russell, 7 Alonso, 8 Hamilton, 9 Vettel, 10 Ocon, 11 Tsunoda, 12 Bottas, 13 Magnussen, 14 Ricciardo, 15 Schumacher, 16 Albon, 17 Gasly, 18 Stroll, 19 Latifi, 20 Zhou.

"Pole speciale, sono felice. Sapevo di avere il passo e dovevo soltanto portare a termine il lavoro. Avevo parecchio sovrasterzo, però il giro è arrivato. La macchina dava sensazioni fantastiche e sono contento anche per Sainz che partirà accanto a me. Speriamo in una domenica ancora migliore". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il pilota monegasco, idolo di casa, scatterà davanti a tutti sul circuito di Montecarlo.