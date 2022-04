Al Gp di Imola Verstappen in 'pole' davanti a Leclerc

AGI - Max Verstappen si prende in modo anomalo la pole position del Gran Premio di Imola, la sua prima in stagione.

Il pilota della Red Bull campione del mondo in carica, è riuscito a piazzarsi davanti al rivale Charles Leclerc, al termine di una sessione chiusa con pista bagnata e dopo cinque bandiere rosse.

L'olandese partirà quindi davanti a tutti nella Sprint Race di domani e nella gara di domenica.

Il ferrarista monegasco si prende il secondo posto per la Sprint di domani con l'obiettivo di confermare la posizione anche per la gara di domenica, Lando Norris scatterà invece in terza posizione con la sua McLaren.

Questa la griglia di partenza della Sprint Race di domani: 1 Verstappen, 2 Leclerc, 3 Norris, 4 Magnussen, 5 Alonso, 6 Ricciardo, 7 Perez, 8 Bottas, 9 Vettel, 10 Sainz, 11 Russell, 12 Schumacher, 13 Hamilton, 14 Zhou, 15 Stroll, 16 Tsunoda, 17 Gasly, 18 Latifi, 19 Ocon, 20 Albon.

"Bellissimo vedere così tanto rosso in tribuna, ma sono deluso per questo risultato in qualifica. Sarebbe stato bello fare la pole oggi, ma il weekend è lunghissimo e cercheremo piano piano di migliorarlo sempre di più. Ho fatto un errore di scelta gomme quando contava in Q3, peccato per la decisione sbagliata ma era una cosa che non potevo prevedere con questo meteo. Daremo tutto fino alla fine". Questo il commento del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al termine della sessione di qualifiche del Gran Premio di Imola.

"Oggi è stata una sessione di qualifiche complicata, lunga e frenetica, ma sono contento del risultato ottenuto su questa pista fantastica, che però ti punisce se commetti degli errori. Soddisfatto della pole, ma domani e domenica sarà diverso. Le nostre prime gare non sono andate nel migliore dei modi e ora l'obiettivo è riscattarci". Si esprime così il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo la pole position conquistata nel Gran Premio di Imola.