È stato respinto il ricorso della Mercedes sul sorpasso di Verstappen

AGI - È stato respinto il ricorso della Mercedes per il sorpasso di Max Verstappen su Lewis Hamilton nel Gran Premio del Brasile di domenica scorsa. Resta quindi invariato il distacco in classifica del campione del mondo britannico indietro di 14 punti rispetto al pilota olandese.

La decisione è arrivata a margine delle prime prove libere per il Gran Premio del Qatar, sul circuito di Losail: il più veloce è stato proprio Verstappen davanti al francese Pierre Gasly, quarto tempo per Hamilton. Sesto e settimo tempo per le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.