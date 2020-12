Il figlio di Schumacher arriva in Formula Uno. Correrà per la Haas

AGI - Mick Schumacher è un nuovo pilota della Haas, il leader del campionato di Formula 2 passerà alla Formula 1 nel 2021. Lo annuncia in una nota la scuderia statunitense. "Il team Haas F1 - si legge - ha firmato il contratto pluriennale con il tedesco Mick Schumacher come parte della sua nuovissima formazione di piloti per il Campionato del Mondo di Formula 1 del 2021".

"La prospettiva di essere sulla griglia di Formula 1 il prossimo anno mi rende incredibilmente felice e sono semplicemente senza parole", ha dichiarato il 21enne tedesco, figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher.