Hamilton in pole in Austria. Ferrari umiliate

Lewis Hamilton si conferma il mago della pioggia e si prende la pole position nel Gran Premio d'Austria/Stiria col tempo 1'19273 ottenuto su una pista bagnata. Dietro di lui, a ben 1216, Max Verstappen, un altro che ama molto le piste bagnate. Al terzo posto Sainz con la McLaren a 1398. Seguono Bottas, Ocon, Norris, Albon, Gasly e Ricciardo. Chiude il gruppo Sebastian Vettel con Ferrari con un distacco abissale: decimo a 2378 da Hamilton. Ferrari umiliata nuovamente, come sabato scorso, con Charles Leclerc che addirittura è rimasto fuori dalla Q3 e domani partirà appena dietro al suo compagno di squadra all'11esimo posto.

Domani alle 15.10 Lewis Hamilton partirà dalla pole position. L'inglese è il primo pilota nella storia ad aver conquistato la con pole in almeno 14 stagioni diverse e stacca in questa speciale classifica Michael Schumacher, che ha ottenuto pole in 13 campionati. La Ferrari di Vettel partirà 10ma davanti a quella di Leclerc. Per le due 'rosse' un risultato cosi' negativo non si registrava dal 2014 quando, a Silverstone, Alonso partì 16esimo e Raikkonen 18esimo.



Ecco la griglia di partenza di domani (Lando Norris, qualificatosi sesto, e' stato penalizzato di tre posizioni e partirà al nono posto):

1) L. Hamilton (Mercedes) con 1'19"703; 2) M. Verstappen (Red Bull) con 1'20"489.

3) C. Sainz (McLaren) con 1'20"671; 4) V. Bottas (Mercedes) con 1'20"701.

5) E. Ocon (Renault) con 1'20"922; 6) A. Albon (Red Bull) con 1'21"011.

7) P. Gasly (AlphaTauri) con 1'21"028; 8) D. Ricciardo (Renault) con 1'21"192.

9) L. Norris (McLaren) con 1'20"925; 10) S. Vettel (Ferrari) con 1'21"651. (AGI)