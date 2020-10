Troppi casi di Covid a Lille: annullata la Parigi-Roubaix 

AGI - L'edizione 2020 della Parigi-Roubaix, una delle "classiche" del ciclismo internazionale, è stata annullata per la pandemia di Covid che colpisce in modo particolarmente intenso la capitale francese e tutto il nord del Paese. Normalmente la gara si svolge in aprile ma era stata rinviata al 25 ottobre a causa delle misure restrittive in vigore in Francia in primavera.

Ora, dopo che anche Lille (nella cui area si trova Roubaix) è stata inserita nella lista delle zone di massima allerta per la diffusione del virus in Francia, la corsa è stata annullata, su richiesta del prefetto e delle autorità regionali del Nord.