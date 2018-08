Gli ultrà della Lazio non vogliono donne nelle prime 10 file della curva

Twitter Il volantino trovato sui seggiolini della curva della Lazio

In occasione della prima partita del campionato di Serie A di calcio circola sul web un manifesto che questa sera, mentre si disputa il match Lazio-Napoli, gli ultras biancocelesti della Curva Nord avrebbero diffuso tra gli spalti. Il volantino, che sta generando indignazione sui social, firmato "Il direttivo Diabolik Pluto", recita: "La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da rispettare".

Poi prosegue: "Le prime file da sempre le viviamo come fossero una linea trincerata. All'interno di essa non ammettiamo Donne, Mogli, Fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla fila 10 in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e romantica giornata a Villa Borghese andasse in altri settori".

Filippo MONTEFORTE / AFP

La curva della Lazio nella prima giornata di Serie A 2018-2019

Lo scorso anno aveva suscitato polemiche il gesto di alcuni tifosi bianco-celesti che avevano attaccato delle figurine di Anna Frank con la maglia della Roma.

