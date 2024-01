Vlahovic e Chiesa spingono la Juve. Netto 3-0 al Sassuolo

AGI - La Juventus non si ferma più, batte anche il Sassuolo con una bella doppietta di Vlahovic e il sigillo di Chiesa, centrando la quarta vittoria consecutiva in campionato, nonché la dodicesima all'interno di una striscia di quindici risultati utili di fila (senza considerare i due successi in Coppa Italia).

All'Allianz Stadium finisce 3-0 contro la formazione emiliana, l'ultima in ordine di tempo che è riuscita a battere i bianconeri nell'ormai lontano 23 settembre 2023. La squadra di Allegri sale così a 49 punti e si riporta a -2 dall'Inter capolista, mentre gli uomini di Dionisi tornano a perdere dopo il successo con la Fiorentina, restando inchiodati a 19 punti.

Un quarto d'ora dall'inizio della sfida e i bianconeri passano subito avanti con Vlahovic, che riceve da Miretti dopo un'uscita difensiva sbagliata da Ferrari e con un mancino a giro dal limite batte Consigli per l'1-0. I padroni di casa, trovato il vantaggio, non sembrano voler forzare i ritmi e gestiscono bene la manovra, mentre gli emiliani si fanno vedere in avanti solo a ridosso della mezz'ora con un paio di tentativi di Laurentié, uno dei quali respinto prontamente da Szczesny.

Proprio nel momento in cui gli ospiti sembrano trovare un pochino più di coraggio, la Juve piazza il colpo del raddoppio al 37': la firma è ancora quella di Vlahovic, che realizza la sua doppietta personale con uno splendido calcio di punizione terminato all'incrocio toccando anche la traversa. Nella ripresa il Sassuolo prova a fare qualcosa in più sfiorando la rete al 63' con Berardi, il cui potente mancino da fuori area viene neutralizzato con un bel riflesso da un reattivo Szczesny.

Per il resto si tratta di semplice gestione per i bianconeri, che al 76' falliscono il tris sul tandem dei neo entrati Chiesa e Weah, con lo statunitense che sbaglia il destro sotto porta dopo una sponda del compagno. Nel finale sarà proprio Chiesa a chiudere i conti sul 3-0 sfruttando un assist di Locatelli.