La Juve travolge il Frosinone 4-0 ed è in semifinale di Coppa Italia

AGI - La Juventus è l'ultima semifinalista della Coppa Italia 2023/2024. All'Allianz Stadium i bianconeri travolgono 4-0 il Frosinone grazie alla fantastica tripletta di Arek Milik (il Var gli annulla anche il possibile poker), e al sigillo di Yildiz. La squadra di Max Allegri così approda al penultimo appuntamento del torneo dove affronterà la Lazio, che ieri sera ha fatto fuori la Roma nel derby della Capitale. Le due semifinali di andata e ritorno si disputeranno nel mese di aprile.

Neanche dieci minuti sul cronometro e i bianconeri trovano subito l'episodio per sbloccare: Miretti s'incunea in area e viene steso da Lirola conquistandosi un calcio di rigore, che Milik trasforma nel gol dell'1-0 spiazzando Cerofolini. Nonostante il colpo subito quasi a freddo la formazione ciociara prova a mettere fuori il naso, senza però creare grandi pericoli dalle parti di Perin, mentre al 25' i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Kostic che prova a risolvere un'azione confusa in area con un mancino respinto quasi sulla linea da Romagnoli. Il 2-0 juventino arriva comunque al 38', quando Milik riceve un gran cross da McKennie e stoppa di petto prima di battere ancora il portiere in spaccata per la doppietta personale.

La serata di grazia dell'attaccante polacco prosegue anche ad inizio ripresa: al 48' infatti firma la tripletta su assist di Locatelli, bravissimo a recuperare palla in pressing al limite dell'area ospite e a servirla al compagno per spingerla dentro a porta vuota. Una decina di minuti più tardi Milik troverebbe addirittura il poker, annullato però per fuorigioco dal Var, ma al 61' il 4-0 della Juve arriva lo stesso ad opera di Yildiz, che si coordina per un gran destro al volo su altro assist spettacolare di McKennie. Nel finale la squadra di Allegri sfiora più volte anche la quinta rete, ma tra parate di Cerofolini e tentativi sbagliati il il divario non si amplifica.