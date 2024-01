Antoine Griezmann nella storia dell'Atletico di Madrid, è il miglior bomber

AGI - In una serata amara per l'Atletico Madrid, sconfitto 5-3 ai supplementari nel derby d'Arabia con il Real Madrid per la semifinale della Supercoppa spagnola, Antoine Griezmann è entrato definitivamente nella storia dei Colchoneros. A Riad il 32enne attaccante francese ha segnato il gol del momentaneo 2-2 al 37mo, la rete numero 174 in 368 presenze con la maglia dell'Atletico di cui è ora l'incontrastato miglior cannoniere di tutti i tempi.

Con un bel tiro dal limite dell'area, il 'Principito' ha infatti staccato un'altra leggenda del club madrileno: Luis Aragonès fermatosi a quota 173 gol. Aragonès, morto nel 2014, militò nell'Atletico dal 1964 al 1974 da calciatore e poi fino al 1980 come allenatore. Griezmann lo aveva già eguagliato il 19 dicembre, con la doppietta nel pareggio 3-3 contro il Getafe nella Liga, e ora lo ha superato.

© Giuseppe CACACE / AFP Il numero 7 Griezmann festeggia con Morata il terzo gol dell'Atletico nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid

"E' qualcosa di incredibile per me, un orgoglio", ha dichiarato l'attaccante francese dopo la partita, "all'intervallo stavo quasi per piangere ma dovevo tornare in campo per la ripresa". Il primo gol di Griezmann con l'Atletico risaliva al 16 settembre 2014 nella sconfitta 3-2 con l'Olympiakos nella fase a gironi della Champions. Il francese era stato acquistato due mesi prima dalla Real Sociedad per 30 milioni di euro e sarebbe stato poi protagonista di uno dei periodi di maggior successo per il club, sotto la guida del 'Cholo' Simeone.

Il bomber di Macon è tornato a essere un idolo del Wanda Metropolitano e i tifosi gli hanno perdonato la 'scappatella' con il Barcellona con cui ha giocato tra il 2019 e il 2021, senza mai brillare. Griezmann, capace di giocare sia da centravanti che da seconda punta o trequartista, è anche un pilastro della nazionale francese con 44 gol in 127 partite.

© Stefanos Kyriazis / NurPhoto via AFP Antoine Griezmann, nel match Grecia-Francia del 21 novembre scorso per le qualificazioni ad Euro 2024

Con i transalpini ha partecipato a tre edizioni della Coppa del Mondo FIFA (2014, 2018, 2022, vincendo nel 2018), a due edizioni dell'Europeo (2016, 2020) oltre a due della UEFA Nations League (2018-2019 e 2020-2021 che poi ha vinto).

Ha vinto l'Onze d'or nel 2015, la scarpa d'oro e il pallone d'oro dell'Europeo nel 2016, ed è stato nominato miglior giocatore della Liga (2015-2016) e della UEFA Europa League (2017-2018), ed è stato insignito di molti altri premi. Prossimamente con l'Atletico Madrid, Griezmann sfiderà l'Inter in Champions League.