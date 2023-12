La Juve batte la Roma di 'corto muso'. Basta un gol di Rabiot

AGI - La Juventus batte la Roma nel big match della 18ma giornata di Serie A e approfitta del mezzo passo falso dell'Inter a Marassi per riavvicinare la vetta della classifica. All'Allianz Stadium finisce 1-0 grazie al sigillo di Rabiot in apertura di ripresa: la squadra di Allegri si porta così a -2 dai nerazzurri di Inzaghi, mentre gli uomini di Mourinho, reduci dal bel successo con il Napoli, cadono di nuovo restando fermi a quota 28 punti, al settimo posto.

Passano appena quattro minuti dal fischio d'inizio e i giallorossi hanno la prima grande palla gol del match con Cristante, che colpisce il palo alla sinistra di Szczesny con un destro potente e leggermente deviato da Vlahovic. La risposta bianconera è affidata proprio all'attaccante serbo, che nel giro di pochi istanti ci prova un paio di volte senza creare grandi problemi a Rui Patricio. Al 31mo i capitolini si riaffacciano pericolosamente in avanti e sfiorano ancora il gol, stavolta con Dybala che ci prova d'esterno mancino su tocco di Kristensen mettendo a lato di un soffio. L'ultimo squillo della prima frazione e' di marca juventina, con Kostic che indirizza nello specchio un bel mancino in diagonale trovando il salvataggio provvidenziale di Ndicka sulla linea a portiere battuto.

Vantaggio della Juve rimandato solamente a inizio ripresa, quando al 47mo Rabiot si presenta in area liberato molto bene da un tacco di Vlahovic, e con un mancino ravvicinato supera Rui Patricio per l'1-0. La Roma fa piu' fatica rispetto al primo tempo a presentarsi nei pressi dell'area avversaria e, solo allo scoccare del 71', torna a calciare verso la porta con Dybala, che lascia partire un mancino dal limite bloccato in tuffo da Szczesny.

Nel finale i giallorossi tentano il tutto per tutto a caccia del pareggio, ma all'84mo rischiano d''incassare il raddoppio juventino in contropiede, con McKennie che viene murato da Rui Patricio dopo un passaggio di Chiesa, cui poco piu' tardi viene anche annullato un gol per fuorigioco. I giallorossi provano a insistere anche nel recupero, ma al triplice fischio il risultato non cambia piu'.