L'Al Ahly vola in semifinale al Mondiale per Club ed esulta imitando un fumetto pro Palestina

AGI - Saranno Urawa Reds-Manchester City e Al Alhy-Fluminense le due semifinali dei mondiali per club in corso a Gedda, in Arabia Saudita. L'Urawa, campione d'Asia in carica, giocherà martedì contro la squadra di Guardiola dopo aver piegato i messicani del Club Leon per 1-0 grazie alla rete siglata da Alex Schalk al 78esimo.

L'Al Ahly, che detiene il titolo di campione d'Africa, sfiderà lunedì i vincitori della Libertadores, i brasiliani del Fluminense dopo il successo per 3-1 sui padroni di casa dell'Al Ittihad, campione saudita. Benzema ha sbagliato un rigore e ha segnato il gol della bandiera solo nel recupero, mentre tra gli egiziani sono andati a segno Maaloul al 21', El Shahat al 59' e Ashour al 62'.

Egypt’s Al Ahly thrashed Al Ittihad 3-1 to send the Saudi side out of the FIFA Club World Cup.



Al Ahly's players celebrated by flashing the double peace sign used in the Handala comic, a popular symbol of resistance in pic.twitter.com/Ii1p2Z6OjN — Karim Zidan ️ (@ZidanSports) December 15, 2023

A fine gara, ha particolarmente colpito il modo di esultare dei giocatori egiziani andati sotto la curva a raccogliere gli applausi dei loro tifosi: due braccia incrociate, simbolo di vittoria, come accade nel celebre fumetto di Handala, l'eterno bambino con i capelli ispidi, mostrato di spalle e con le mani intrecciate dietro la schiena, creato come simbolo della resistenza palestinese dal vignettista Naji al-Ali, noto per la critica politica dei regimi arabi e di Israele e assassinato a Londra il 22 luglio 1987.