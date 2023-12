La Juve batte il Napoli 1-0 ed è prima (in attesa dell'Inter)

AGI - La Juve batte il Napoli nel big match d'apertura della 15 giornata di Serie A e si conferma a tutti gli effetti l'anti-Inter di questa prima parte di stagione. All'Allianz Stadium finisce 1-0 per i bianconeri grazie alla rete ad inizio ripresa di Gatti, ancora una volta decisivo dopo il gol vittoria in extremis sul campo del Monza.

La squadra di Allegri torna così momentaneamente in vetta a 36 punti e a +1 sui nerazzurri di Inzaghi, impegnati domani contro l'Udinese, mentre gli uomini di Mazzarri, al secondo ko di fila e al terzo nelle ultime quattro gare, restano inchiodati a quota 24. È un primo tempo intenso e vivace quello che va in scena a Torino, con occasioni da una parte e dall'altra: la prima grande palla gol arriva al 19' per i padroni di casa, con Chiesa che si rende protagonista di una bella iniziativa personale, servendo poi a Vlahovic un cioccolatino che il serbo spreca davanti alla porta (ottima anche la chiusura di Natan).

A ridosso della mezz'ora invece, dall'altra parte, è Kvaratskhelia a gettare le ortiche il possibile vantaggio partenopeo: il georgiano, tutto solo davanti a Szczesny dopo un assist di Osimhen, calcia incredibilmente sul fondo con tutto lo specchio a disposizione. Sul finire di primo tempo altra grande chance per gli azzurri: stavolta è Di Lorenzo a calciare a botta sicura dopo un flipper tra Bremer e Gatti sulla punizione di Zielinski, ma Szczesny è miracoloso con la mano di richiamo a salvare il risultato.

Nella ripresa la Juve parte meglio e, dopo un palo colpito da Vlahovic (segnalato però un fuorigioco precedente di McKennie), trova il vantaggio al 51' con un bel colpo di testa di Gatti su cross di Cambiaso dalla destra. Il Napoli prova a reagire e al 70' troverebbe anche il pareggio dopo un rilancio sbagliato di Szczesny, ma viene segnalata subito la posizione irregolare di Osimhen sul colpo di testa di Politano.

Nel finale i partenopei provano a caricare a testa bassa e si fanno rivedere pericolosamente con Di Lorenzo, che però calcia trovando solo l'esterno della rete. Al triplice fischio resiste cosi' l'1-0 bianconero.