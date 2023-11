Calcioscommesse, il nome di Florenzi è emerso dalle chat tra Fagioli e Tonali

Il difensore del Milan nasce calcisticamente all'ombra di Totti e De Rossi. Un passaggio al Crotone in serie B e poi di nuovo alla Roma, per passare una stagione tra Valencia e PSG, finendo al Milan nel 2020. L'esordio in Nazionale grazie al Ct Prandelli. La passione per la recitazione e per il sociale. Chi è Alessandro Florenzi