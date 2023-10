AGI - L'Ajax, appena precipitato all'ultimo posto nel campionato olandese, ha annunciato la nomina di John Van't Schip come allenatore ad interim fino al termine della stagione. Il 59enne ex ct della Grecia e centrocampista del Genoa e dei lancieri avrà il compito di risollevare i biancorossi 36 volte campioni d'Olanda reduci da cinque sconfitte consecutive in Eredivisie, record negativo per il club. L'ultimo ko è stato il 5-2 a Eindhoven di domenica sul campo del Psv. Sabato prossimo l'Ajax andrà a caccia del primo successo dal 24 agosto contro il Volendam.

L'ex trequartista della nazionale olandese, che a luglio poi assumerà un incarico da dirigente, sarà affiancato dagli assistenti Michael Valkanis e Hedwiges Maduro, già andati in panchina dopo l'esonero di Maurice Steijn. Nel CdA del club è entrato da un mese un allenatore navigato come Louis Van Gaal nel ruolo di consulente esterno.

L'Ajax aveva vinto il campionato nella stagione 2021-22 con Erik ten Hag, nel frattempo approdato al Manchester United. Poi è iniziato un declino inatteso e preoccupante. La scorsa stagione ci fu il digiuno di vittorie da fine ottobre a inizio gennaio costato a fine stagione un distacco siderale dal Feyenoord campione e dal Psv Eindhoven, secondo, con un terzo posto che per la prima volta dopo 14 anni ha escluso i lancieri dalla Champions.

A pesare è stato anche l'addio a febbraio a Marc Overmars, il dirigente-manager silurato per le denunce di molestie sessuali da parte di alcune dipendenti del club.

La squadra quest'anno è entrata in un tunnel da cui non riesce a uscire: una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte in campionato, due pareggi e una sconfitta nel girone di Europa League con Marsiglia, Brighton e Aek Atene.

Stavolta la linea verde non è riuscita: ceduti Kudus e Alvarez al West Ham, Timber all'Arsenal e Bassey al Fulham, lasciati partire Klaassen (Inter) e Tadic (Fenerbahce), i nuovi arrivi hanno deluso. A partire dal difensore croato Josip Sutalo, pagato 20 milioni, ma lo stesso attaccante 19enne portoghese Carlos Forbs.





Sar