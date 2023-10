Il Genoa va con Gudmundsson, Salernitana battuta per 1-0

AGI - A distanza di un mese dall’ultima volta, il Genoa torna a vincere in campionato battendo la Salernitana nell’anticipo della decima giornata di Serie A. A Marassi finisce 1-0 per i liguri grazie alla fiammata di Gudmundsson nel primo tempo, dopo i due pali colpiti da Badelj e Retegui. Nel finale anche i campani colpiscono una traversa con Mazzocchi. Si tratta di un successo molto pesante per la squadra di Gilardino in uno scontro diretto per la salvezza: i rossoblu salgono a 11 punti e si portano momentaneamente a +5 sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Pippo Inzaghi restano al penultimo posto a quota 4.

L’inizio di gara è tutto a favore dei padroni di casa, che dopo appena tre giri di lancette creano subito due clamorose opportunità con altrettanti corner consecutivi: sul primo, Dragusin colpisce di testa trovando un miracolo di Ochoa; sul secondo è Badelj ad anticipare tutti sempre di testa finendo per centrare il palo.

Lo stesso legno dice di no anche a Retegui una volta superato il quarto d’ora di gioco, con l’italo argentino che si dispera dopo una splendida conclusione di mancino. Il Grifone continua a fare ampiamente la partita e al 35’ passa meritatamente in vantaggio con Gudmundsson, che dribbla Gyomber e con un destro incrociato dal limite firma l’1-0.

Prima del riposo i rossoblu vanno anche a un passo dal raddoppio: Sabelli scappa a destra e si presenta quasi a tu per tu con Ochoa, ancora una volta fenomenale nel tenere a galla i suoi. Nella ripresa la Salernitana prova timidamente ad alzare i ritmi per andare alla ricerca del pareggio, ma ai campani sembrano mancare idee ed ispirazione in fase offensiva. La più grande palla gol gli ospiti la creano a cinque minuti dal 90’, quando da un cross di Sambia è Mazzocchi a prendere il tempo a tutti centrando una clamorosa traversa con un colpo di testa, poi sulla respinta Dia non riesce ad inquadrare lo specchio.