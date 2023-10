L'Inter travolge il Torino e sale in vetta con un punto sul Milan

AGI - L'Inter si lascia alle spalle il pareggio casalingo con il Bologna e torna subito a vincere imponendosi in casa del Torino. Allo stadio Olimpico finisce 3-0 grazie alle reti nella ripresa di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu: l'argentino raggiunge quota 11 centri in campionato consolidando la leadership nella classifica marcatori.

Con questo successo la squadra di Inzaghi risale momentaneamente in vetta portandosi a +1 sul Milan, impegnato domina sera nel big match con la Juventus. I granata di Juric invece, al terzo ko nelle ultime cinque gare e senza successi da oltre un mese, restano fermi a 9 punti in classifica. In un primo tempo molto combattuto ed equilibrato non si contano grandi occasioni da gol.

Nelle battute iniziali sono i nerazzurri che provano a fare la gara, facendosi vedere pericolosamente però solo a ridosso della mezz'ora, quando Calhanoglu calcia a lato di pochissimo una punizione dai 25 metri.

I granata comunque non disdegnano e al 35' impegnano Sommer con un mancino a giro di Seck, deviato in corner dal portiere ospite, chiamato in causa anche poco prima del riposo su un colpo di testa di Pellegri. Nella ripresa il grande equilibrio viene rotto all'ora di gioco da Thuram, che gira di prima intenzione sul cross basso del neo entrato Dumfries, beffando Milinkovic all'angolino e portando l'Inter in vantaggio.

Passano una manciata di minuti e i nerazzurri mettono ancora più in discesa il match, trovando il raddoppio con la deviazione sotto porta di Lautaro, che non sbaglia dopo un corner di Calhanoglu spizzato da Acerbi. Il Torino dà un po' la sensazione di gettare la spugna e al 77' rischia anche d'incassare il tris su un'iniziativa di Thuram, murato decisivamente al momento della conclusione da Sazonov. 3-0 che arriva comunque in pieno recupero con il calcio di rigore realizzato da Calhanoglu, dopo un netto fallo di Ilic ai danni di Mkhitaryan.