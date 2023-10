Champions, l'Inter supera il Benfica grazie a Thuram

AGI - Dopo il pareggio all'esordio con la Real Sociedad, l'Inter ottiene la prima vittoria nella nuova edizione della Champions League, battendo in casa il Benfica nel secondo turno della fase a gironi. A San Siro finisce 1-0 grazie al sigillo di Thuram nel corso di un secondo tempo giocato ai limiti della perfezione, in cui si registrano anche una traversa e un palo colpiti da Lautaro, oltre a tante altre occasioni non concretizzate.

La squadra di Inzaghi sale così a 4 punti nel Gruppo D raggiungendo proprio gli spagnoli, mentre i portoghesi rimediano il secondo ko di fila e restano inchiodati a zero. Più intraprendente l'avvio dei nerazzurri, ma la prima palla gol della sfida la costruiscono i portoghesi con Aursnes, che scappa alla difesa su un fallo laterale e impegna Sommer in una parata in corner. Dal tiro dalla bandierina successivo Di Maria colpisce direttamente la parte alta della traversa.

Al 18' la risposta interista è affidata a un brutto destro al volo di Dumfries su un cross da sinistra, con l'olandese che colpisce male sprecando da posizione invitante. Il match resta vivo e molto equilibrato e, soltanto a ridosso dell'intervallo, i padroni di casa tornano a farsi vedere con una conclusione dalla distanza di Barella, su cui Trubin fa buona guardia.

L'avvio di ripresa da parte della squadra di Inzaghi è da applausi a scena aperta: i nerazzurri attaccano con insistenza e, dopo aver creato diverse opportunità colpendo anche una traversa e un palo con Lautaro, trovano il meritato vantaggio al 62' con Thuram che colpisce sotto porta su assist di Dumfries.

Una manciata d'istanti più tardi viene annullato per fuorigioco il possibile raddoppio di Dimarco, poi è ancora Lautaro ad avere tra i piedi almeno altre tre nitide occasioni, neutralizzate tutte da un ottimo Trubin. Nel finale il Benfica ci prova ma non serve a nulla, al triplice fischio resiste l'1-0.