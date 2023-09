Il Milan batte la Lazio 2-0, a segno Pulisic e Okafor

AGI - I gol di Pulisic ed Okafor nel corso della ripresa permettono al Milan di battere la Lazio nella prima sfida di cartello della settima giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri di Pioli s'impongono 2-0 proprio grazie al terzo sigillo in campionato del calciatore americano e al secondo consecutivo dello svizzero, che regalano momentaneamente al Milan la vetta solitaria della classifica a 18 punti, in attesa del match tra Salernitana ed Inter. Quarto ko invece per gli uomini di Sarri, costretti a restar fermi a quota 7.

Il match è molto intenso e combattuto sin dai primi minuti, con le due squadre che alternano folate offensive da una parte e dall'altra. Il primo pericolo lo creano i biancocelesti con un mancino di Anderson che colpisce solo l'esterno della rete, mentre i rossoneri rispondono con una conclusione di Leao respinta in corner da Provedel. La palla gol più grande arriva proprio allo scoccare del 45' sempre ad opera dei padroni di casa: Giroud viene murato da un attento Provedel dopo un cross di Musah dalla destra, sulla respinta poi Reijnders colpisce un incredibile palo a porta sguarnita.

Nella ripresa il Milan parte meglio e all'ora di gioco trova la fiammata per passare avanti: Leao si propone a sinistra e quasi dal fondo metto al centro per l'accorrente Pulisic, che con un mancino di prima intenzione fulmina il portiere firmando l'1-0. La Lazio fa fatica a reagire e si propone raramente dalle parti di Maignan, esponendo pericolosamente il fianco al possibile raddoppio rossonero: soltanto due buoni interventi di Provedel su Musah e Pulisic tengono a galla gli ospiti, che rischiano anche su un destro di Reijnders terminato sull'esterno della rete.

Nel finale ci pensa il solito imprendibile Leao ad impacchettare il suo secondo assist di serata per il neo entrato Okafor, bravo a non sbagliare sotto porta realizzando il 2-0 che chiude il discorso. Prima del triplice fischio annullato il possibile gol della bandiera biancoceleste realizzato da Pedro (fuorigioco di Immobile).