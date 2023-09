AGI - All'Olimpico di Torino finisce 1-1 la sfida tra i granata e la Roma di Mourinho. I giallorossi, in vantaggio con un gol di Lukaku al 68', accarezzano per circa venti minuti il piacere della vittoria. Ma è Zapata, l'attaccante ex Atalanta che non è arrivato in estate, a segnare il gol del pareggio, la sua prima rete con il Torino e la quinta contro la Roma, sua vittima prediletta. Gara a tratti bella, risultato giusto.

Rispetto alla trasferta di Tiraspol, Mourinho cambia modulo e cinque giocatori. Dybala e il belga partono dal 1', ma nel ritrovato 3-4-2-1 c'è spazio anche per El Shaarawy. La prima occasione però è per il Torino. Al 5' Lazaro crossa in area, Zapata prende il tempo a Llorente e di testa mette subito alla prova Rui Patricio. L'attaccante colombiano è stato vicino ai giallorossi in estate prima che Pinto virasse su Lukaku.

E al 9' c'e' il primo squillo dell'ex Inter con un mancino in controbalzo che sfiora il palo. Nel complesso però è un primo tempo difficile per Lukaku, tenuto sotto stretta sorveglianza da Buongiorno che vince la maggior parte dei duelli aerei. A inizio ripresa il belga sorprende la difesa avversaria, scappando via sulla destra e servendo al centro Dybala, anticipato all'ultimo da Schuurs.

Il Torino risponde con Seck che salta Ndicka ed effettua un tiro cross senza trovare deviazioni. Al 58' la Roma va vicina al gol. Spinazzola premia l'inserimento solitario in area di Cristante che sfiora la palla e colpisce il sesto palo stagionale dei giallorossi. Al 68' pero' Mourinho può esultare. Kristensen (al secondo assist di fila in campionato) tocca in area, la marcatura di Buongiorno su Lukaku si incrina per la prima volta e il belga non perdona: tiro di sinistro in equilibrio precario, Milinkovic-Savic da una parte e pallone dall'altra.

All'86' pero' il Toro pareggia. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, Zapata in tuffo di testa fa 1-1. Nel finale c'e' spazio anche per il grande ex, Belotti. L'unica chance del Gallo pero' è stroncata sul nascere da un'uscita tempestiva di Milinkovic-Savic. Mourinho e Juric si accontentano di un punto nel posticipo della quinta giornata.