Julian Nagelsmann è il nuovo allenatore della Germania

AGI - Julian Nagelsmann è il nuovo commissario tecnico della Germania. Lo ha ufficializzato la Dfb, la Federcalcio tedesca, che ha scelto il 36enne allenatore per sostituire Hansi Flick, esonerato dopo la pesante sconfitta in amichevole a Wolfsburg contro il Giappone. L'ex tecnico del Bayern ha firmato un contratto fino al 31 luglio 2024, quindi fino al termine degli Europei che proprio la Germania ospiterà.

Al suo fianco ci sarà Sandro Wagner che, insieme a Rudi Voeller, ha guidato la nazionale nell'ultima amichevole vinta 2-1 a Dortmund contro la Francia. "Abbiamo un campionato europeo nel nostro paese da giocare. È qualcosa di speciale, che accade poche volte, è una grande sfida che accolgo con entusiasmo e con l'obiettivo di creare un gruppo affiatato in vista degli Europei", le prime parole del nuovo ct.

"L'Europeo in casa è di enorme importanza per tutto il calcio tedesco - il commento del presidente federale Bernd Neuendorf -. Siamo convinti che Julian Nagelsmann, in qualità di allenatore della nazionale, farà in modo che la squadra ispiri i suoi tifosi e che il torneo continentale sia anche un successo dal punto di vista sportivo. È un allenatore eccezionale che affronta il suo nuovo compito con la massima motivazione. Ora ci concentreremo tutti sul torneo della prossima estate e sosterremo Julian Nagelsmann nel miglior modo possibile".

"Nagelsmann era il nostro candidato numero 1 - il commento del direttore sportivo della Dfb, Rudi Voeller afferma -. Nonostante la sua giovane eta' ha dimostrato, in tutti i ruoli che avuto, di essere un grande esperto di calcio, ha le capacita' per motivare la squadra e l'intero ambiente. Il suo modo di lavorare è contagioso e coinvolgente, cosi' come quello dei suoi due assistenti Benjamin Gluck e Sandro Wagner".

Nagelsmann, "con le sue qualità e la sua personalità, avrà un ruolo cruciale nel garantire che tutti noi la prossima estate potremo vivere un grande Europeo nel nostro Paese". Il debutto del nuovo ct sarà a ottobre quando la Germania volerà in tournée'e negli Stati Uniti per affrontare la nazionale di casa il 14, mentre il 17 dello stesso mese sfiderà il Messico a Filadelfia. Il 21 novembre, inoltre, i 'panzer' affronteranno l'Austria a Vienna nell'ultima partita internazionale del 2023.