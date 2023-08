Champions, girone di ferro per il Milan. Il Napoli sfiderà il Real Madrid

AGI - Nasce l'edizione della Champions League 2023-24 (la 32esima da quando la Coppa dei Campioni ha cambiato denominazione) con i sorteggi al Grimaldi Forum di Montecarlo, Principato di Monaco. L'Italia schiera quattro squadre: l'Inter, sconfitta con onore nella finale di Istanbul che ha regalato il trofeo al Manchester City, il Napoli, vincitore della scudetto, poi la Lazio, arrivata seconda a fine stagione e il Milan. I partenopei, in base al coefficiente Uefa, erano posizionati in prima fascia, i nerazzurri in seconda, le altre due in terza.

Come è andato il sorteggio per le italiane

Inter

Inserita in seconda fascia, la squadra di Simone Inzaghi pesca il Benfica, una delle più abbordabili tra le otto della prima urna. Anche il Salisburgo e la Real Sociedad, pur con elementi in rosa di grande interesse, non sembrano poter creare troppi problemi per la squadra milanese.

Napoli

Non particolarmente fortunato il primo accoppiamento per la squadra di Rudi Garcia. Allo stadio 'Maradona' arriverà infatti il Real Madrid di Carlo Ancelotti per una sfida dal grande fascino. Insidioso anche il doppio confronto con i portoghesi del Braga. Chiude il girone l'Union Berlino, dove si è appena trasferito Leonardo Bonucci e l'ex interista Gosens.

Milan

Il gruppo di ferro di questa edizione è proprio quello dei rossoneri che si giocheranno il passaggio del turno affrontando Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. A San Siro torneranno quindi a giocare due tra i simboli più recenti dello spogliatoio di Pioli: Donnarumma e Tonali.

Lazio

Buon sorteggio per i giocatori di Maurizio Sarri che se la vedranno con Atletico Madrid, candidata al primo posto, Feyernoord e Celtic. Trasferte affascinanti in stadi di grande tradizione ma la sensazione è che, tutto sommato, si tratti di un raggruppamento in cui i capitolini possano dire la loro.

Quando si giocano le partite della fase a gironi 2023/24 di Champions League?

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Accedono agli ottavi di finale le prime due classificate dei gironi, le terze retrocedono ai playoff di Europa League

Quando inizia la fase a eliminazione diretta della Champions League 2023/24?

Ottavi di finale: 13/14/20/21 febbraio e 5/6/12/13 marzo 2024

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

Finale: 1 giugno 2024 a Wembley.