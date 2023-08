AGI - Sarà "un campionato molto equilibrato rispetto a quello dell'anno scorso". Romelu Lukaku ha avuto "un comportamento non corretto" verso l'Inter ma resta "un grande colpo di mercato" per la Roma. L'addio di Mancini all'azzurro? "Avrà i suoi motivi, che io rispetto", con Spalletti "si apre una nuova era". Francesco Moriero, ex tornante di Roma, Inter e Napoli, legge così in un colloquio con l'AGI l'inizio della Serie A e gli ultimi squilli del calciomercato.

Il 54enne leccese, che in nerazzurro vinse una Coppa Uefa al fianco di Ronaldo Il Fenomeno a cui faceva il 'lustrascarpe' dopo i gol, si è soffermato sull'approdo di Lukaku in un'altra sua ex squadra, la Roma. A suo avviso quello dell'attaccante belga è stato "un comportamento non corretto verso il tifoso interista e verso una società che gli ha sempre dimostrato grande fiducia, alla luce del fatto che sembra ci fosse stato già un accordo tra le parti...". "Poi c’è anche da dire anche che ognuno è sempre libero di prendere le sue decisioni, e lui così ha fatto", ha aggiunto.

Big Rom è comunque "un grande colpo di mercato" per la Roma perché "la sua presenza farà salire il livello offensivo della squadra e la renderà ancora più competitiva in attacco". Moriero ha apprezzato anche l'acquisto del francese Benjamin Pavard da parte dell'Inter: "Per me è un ottimo acquisto, credo che l’Inter si sia rinforzata ulteriormente in difesa, ottima scelta".

Tra i big match di giornata c'è anche la sfida tra il Napoli campione d'Italia e la Lazio di Sarri: "Ho visto i biancocelesti in queste prime apparizioni, ancora molto lontani dalla filosofia di gioco del loro allenatore, anche sotto il profilo caratteriale", ha osservato Moriero che giocò per i partenopei dal 2000 al 2002, "il Napoli invece, quest’anno può ripetersi, ma vedo questo campionato molto equilibrato rispetto a quello scorso".

Sulle vicissitudini della Nazionale italiano e sull'addio di Roberto Mancini, Moriero è prudente nei giudizi: "Credo che Mancini abbia dato tanto alla Nazionale Italiana, lo stimo tantissimo, se ha preso questa decisione avrà i suoi motivi, che io rispetto". Ora "con Spalletti si apre un nuovo ciclo, lui è abituato a lavorare con i calciatori tutti i giorni, per trasmettere a loro la sua mentalità è il suo modo di vedere il calcio". "Da ct, tutto questo all’inizio è difficile per una questione di tempo necessario per ambientarsi, però ha esperienza e bravura per portare l’Italia dove merita", ha assicurato.

Moriero dall'ottobre 2021 è commissario tecnico delle Maldive con cui ha prolungato il contratto fino al giugno 2024. "La mia esperienza come ct mi ha completato sotto il profilo professionale, in un calcio totalmente differente rispetto a quello europeo", ha spiegato, "ci siamo misurati con Nazionali di livello assoluto e non abbiamo mai sfigurato, anzi abbiamo avuto tanti attestati di stima, la reputo una grande esperienza lavorativa".

Le Maldive sono espressione di un Paese di poco più di 400mila abitanti ma con i buoni risultati ottenuti sotto Moriero sta scalando posizioni dall'iniziale 158mo posto nel ranking Fifa. Dal 2003 è sempre arrivata in semifinale della Coppa dell’Asia meridionale.